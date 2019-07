Allergan, la compañía del botox, retira los implantes Biocell por su incidencia en un tipo raro de cáncer

Los dispositivos retirados del mercado son los productos Biocell, que incluyen: implantes mamarios Natrelle con solución salina, implantes Natrelle rellenos de silicona, implantes Natrelle Inspira rellenos de silicona e implantes mamarios Natrelle 410 de forma anatómica altamente cohesiva. La retirada también incluye expansores de tejidos utilizados por los pacientes antes del aumento o reconstrucción de los senos, incluidos Natrelle 133 Plus Tissue Expander y Natrelle 133 Tissue Expander con suturas.

El comunicado de la compañía sostiene que "los implantes mamarios texturados rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente. Con efecto inmediato, los profesionales sanitarios no deben seguir implantando implantes mamarios texturados Biocell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados deben devolverse a Allergan".