Un asteroide potencialmente peligroso se acercará a la Tierra el 24 de julio

Una de las rocas gigantes que la NASA vigila en el espacio por su posible riesgo para nuestro planeta es el asteroide nombrado 2020 ND . Entra dentro de lo que califican NEO (siglas en inglés de Objeto próximo a la Tierra ) y PHA ( Asteroide Potencial Peligroso ), y este 24 de julio pasará relativamente cerca .

Del tamaño de un edificio

El asteroide 2020 ND no es el que más se acercará este mes, pero sí es con diferencia el más grande. Su tamaño es de 146 metros , es decir, de impactar sería como si un edificio golpeara la Tierr a. Aunque esta opción se descarta.

Su distancia a nuestro planeta este viernes será de 3.460.000 millas, aproximadamente, unos 5 millones y medio de kilómetros. Lo suficiente, dado su tamaño masivo, para que el CNEOS (el centro de estudio de objetos próximos a la Tierra, por sus siglas en inglés) no le quite ojo, pero insuficiente para impactar. Estamos hablando de una distancia mucho mayor a la de la Luna, a 239.000 millas (casi 385.000 kilómetros).

Mucho más próximo será el que se acercará el miércoles 22 de julio, llamado 2020 NO. Pasará a algo más de 780.000 km de la Tierra, algo más del doble de la distancia de nuestro satélite, pero en su caso hablamos de un asteroide de 14 metros, mucho menos que el 2020 ND. La NASA lo enmarca dentro de los Objeto próximo a la Tierra (NEOs), pero no lo define como potencialmente peligroso.