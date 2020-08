El día que los astronautas bebieron CocaCola y Pepsi en el espacio: "Un gran sorbo para la humanidad"

El único que no aceptó beber, de los siete que se embarcaron en el Challenger, fue John-David Bartoe. Temía que la frivolidad desvirtuará el resto de la misión. Así que el resto se repartieron las latas: tres de CocaCola para unos y tres Pepsi para los otros tres tripulantes.

'Space cola wars'

El diseño fue diferente al de su rival. Según la marca, les costó 14 millones de dólares crear la bebida con gas producido a partir de químicos y el envase, que no difería demasiado del de CocaCola. También usó el dióxido de carbono en su creación. En aspecto se parecía a un bote de nata montada.

El acuerdo con la Nasa de ambas empresas fue que la tripulación no diría cuál sabe mejor ni realizaría ningún tipo de valoración del sabor, ya que la misión debía acaparar la atención.

La valoración de la tripulación

No supimos qué pensaban del envase en sí para mantener bien la bebida hasta la conferencia de prensa una vez en la Tierra, en agosto de 1985. "El sabor fue sorprendente, o quizás no sorprendente, como era de esperar. Fue un buen sabor. No había nada de malo en eso", dijo Tony England, especialista en la misión STS-51F, a la revista collectSPACE.