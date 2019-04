Aumenta el número de 'cibercondríacos' mientras los psicólogos siguen buscando el mejor tratamiento

Los cibercondríacos son aquellos individuos hipocondríacos que navegan por la red con la obsesión de encontrar la enfermedad con la que se corresponden los síntomas que padecen o creen padecer. No se trata de una simple consulta en Internet, sino que la búsqueda está basada en su percepción errónea de estar enfermo y la necesidad de comprobarlo accediendo a información, que incluso en el caso de que sea veraz y contrastada, el afectado no suele interpretar de forma adecuada.

Estas personas entran en un: cuánta más información buscan más ansiosas se ponen. Pueden llegar a pasar horas frente a una pantalla con el objetivo de hallar, lo que puede afectar a diversos aspectos de su vida. Además, cuando hallan "diagnóstigos" deciden tomar acciones yy cuando no obtienen los resultado esperadosegún recoge El Comercio

Esta enfermedad aún no no se ha agregado oficialmente a la lista de trastornos mentales diagnosticables de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y por ello no se dispone de estimaciones confiables de la cantidad de personas que la padecen. Pero el incremento de número de casos ha llevado a los psicólogos a comenzar a investigar este mal y tratarlo.