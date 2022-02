La autofagia en las células madre malignas, clave para acabar con el gliobastoma, uno de los tumores más agresivos

El instituto de investigación sanitaria de San Sebastián y la Basque Foundation for Science (Ikerbasque) explican así que la mayoría de tumores presenta "una población de células que tienen características similares a las células madre (posibilidad de renovarse de manera indefinida y capacidad de diferenciarse al resto de células)", lo que conlleva "que sean las que inician y mantienen el tumor, además de ser las responsables de su recurrencia y de la resistencia a las terapias antitumorales ". Añaden que "se denominan células madre malignas y son dianas terapéuticas ideales ya que su eliminación podría provocar el fin del tumor y sus recurrencias", indican. El glioblastoma se caracteriza por presentar células madre malignas y que lo que ha identificado el estudio es que éstas "tienen activada de manera continua" un tipo de autofagia, la denominada autofagia mediada por chaperonas. La autofagia, en general, y la mediada por chaperonas, en particular, someten de forma natural a las células a un proceso de reciclado, limpieza y regeneración que las preserva de la acumulación de toxinas y elimina moléculas dañadas.

El estudio concluye que las células madre malignas "se aprovechan", con lo que consiguen sobrevivir y promover la progresión del tumor. "Los resultados identifican a la autofagia mediada por chaperonas como una nueva diana terapéutica prometedora para tratar el glioblastoma, el cáncer cerebral más agresivo que por ahora no tiene cura", subraya.



El estudio ha sido publicado en la revista Cancer Research, del grupo de la American Association for Cancer Research,o este estudio, liderado por el investigador del Instituto Biodonostia Ander Matheu, en colaboración con el del centro vizcaíno de Investigación Cooperativa en Biociencias CIC bioGUNE y el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. La investigación se ha podido llevar a cabo con la financiación y apoyo de instituciones públicas como el CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), el Instituto de Salud Carlos III, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y de organizaciones sin ánimo de lucro como la Asociación Contra el Cáncer (AECC) o la Asociación AlegreMente.