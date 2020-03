Buenas noticias sobre el coronavirus, la vacuna podría durar para toda la vida

Los científicos creen que la vacuna contra el SARS-CoV-2 podría durar para toda la vida ya que el nuevo coronavirus no parece mutar tanto, a pesar de que ha infectado a más de 500.000 personas en todo el mundo. Cuando la vacuna esté lista, se estima que dentro de más de una año, es posible que solo tenga que administrarse una vez y así pueda ofrecer inmunidad de por vida.

Técnicamente, los virus no están vivos porque son parásitos obligados que requieren un organismo huésped para replicarse, al menos esa es la opinión de muchos biólogos, según señalan en The Washington Post. A pesar de su incapacidad para autorreplicarse , los virus están sujetos a las mismas presiones evolutivas de selección natural que los organismos vivos.

Plasma de enfermos curados podría funcionar como tratamiento

Otros virus son mucho más difíciles

Los virus basados en ARN (en lugar de ADN) , como los que causan la gripe, el SIDA e incluso el COVID-19, generalmente mutaron rápidamente porque los errores se acumulan con mucha más frecuencia durante la copia genética en comparación con el virus del ADN. Por ejemplo, la pandemia anterior de 2009 fue causada por la gripe A H1N1 (gripe porcina) . El virus se ha silenciado mucho desde entonces y los anticuerpos que se activaron por exposición previa a cepas más antiguas de H1N1 no reconocen la nueva cepa. Naturalmente, el anfitrión se enferma.

¿Cepa más agresiva en Italia o España?

La grave situación en España e Italia, donde las tasas de mortalidad de los casos fueron más allá de las observadas en Wuhan, ha llevado a algunos a especular que estas poblaciones están lidiando con una cepa de coronavirus mutada más agresiva.



Sin embargo, las últimas investigaciones sugieren que este no es el caso. El virus parece ser esencialmente el mismo en los Estados Unidos, China e Italia. La tasa de mortalidad diferente probablemente se deba a las circunstancias específicas del país. Por ejemplo, Italia tiene 1 de cada 4 personas mayores de 65 años, el grupo de edad más vulnerable para COVID-19. Su sistema de salud también ha sido invadido por una afluencia de infecciones.



A medida que el virus infecta a más y más personas, las cosas pueden cambiar. Aunque parece tener una pequeña tasa de mutación, el coronavirus podría compensarlo en volumen. Según los epidemiólogos, entre el 60% y el 80% de la población mundial podría eventualmente infectarse con el SARS-CoV-2 si el virus no se controla. Con estos muchos hosts a esta disposición, el nuevo coronavirus podría verse bastante diferente dentro de un año.



Los científicos ahora están trabajando en más de 30 vacunas candidatas para el SARS-CoV-2. A pesar de sus mejores esfuerzos, no habrá uno durante al menos 12-18 meses. Hasta que una vacuna esté lista para ser implementada, la mejor manera de evitar enfermarse con COVID-19 es practicando una buena higiene y distanciamiento social.