Los científicos piden colaboración ciudadana para el muestreo de la ceniza del volcán de La Palma

El estudio de la magnitud de las cenizas es uno de los parámetros que ayuda a saber cuánto más puede durar la erupción de La Palma. El volcán no ha dejado de expulsar ceniza, pero al haber cambiado a una fase efusiva no hay explosividad, y la ceniza no se aprecia igual: es más fina, se eleva más y viaja más lejos. Ante este escenario, los científicos piden colaboración ciudadana para el muestreo.