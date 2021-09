Durante los últimos años, los expertos tectónicos han advertido de la gran posibilidad de que este hecho natural se vuelva a producir y la ciudad gaditana vuelva a sufrir las consecuencias de un tsunami. "La probabilidad de que se repita el terremoto de hace 266 años en Cádiz existe. No hay ninguna duda de que volverá a ocurrir. No se sabe cuándo pero sí que volverá ", advertía hace tan solo unos años la Red Sísmica Nacional.

Lo primero que ha dejado claro el experto en emergencia ha sido que la ciudad de Cádiz no desaparecerá tras este supuesto maremoto que podría afectar a la zona en cualquier momento. "No va a desaparecer. Todo el mundo siempre dice eso pero no es real. Habrá zonas que se puedan inundar, sufrir graves daños pero desaparecer, no. Cádiz capital resistió al terremoto de Lisboa y resistiría por tanto a otro de similares características", comenta Aparicio a 'La Voz de Cádiz'.