Científicos de Cambridge han desarrollado un concepto eficiente para convertir el dióxido de carbono (CO2) en combustibles limpios y sostenibles, sin subproductos ni residuos no deseados. ¿Podría esta convertirse en una fuente de energía en el futuro?

La última investigación del equipo ha mejorado la eficiencia de producción de combustible 18 veces en un entorno de laboratorio, lo que demuestra que las emisiones contaminantes de carbono se pueden convertir en combustibles verdes de manera eficiente sin desperdiciar energía. Los resultados se informan en dos artículos relacionados en Nature Chemistry y Proceedings of the National Academy of Sciences.