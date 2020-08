Dan con la criatura fantasma que ha vivido 30 edades de hielo en la Antártida

Lleva décadas escondiéndose de los científicos

"Lo llamamos así porque es blanco, como un fantasma, pero como no lo habíamos encontrado después de buscarlo durante años y años y años, comenzamos a preguntarnos si era real, si realmente existía", publica Europa Press.

En un artículo publicado el 24 de agosto de 2020 en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, los investigadores utilizan la historia de pequeños animales antárticos microscópicos para solidificar exactamente cómo se desarrolló la dinámica de la capa de hielo a lo largo del tiempo y cómo afectaron los ecosistemas históricos.