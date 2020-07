No todos los dinosaurios eran gigantes: descubren restos de un pterosaurio de 10 centímetros

Tenemos la percepción general, probablemente reforzada por el cine, de que los dinosaurios eran criaturas gigantescas , pero la realidad es que no todos tenían un gran tamaño. De hecho, en Madagascar se han descubierto restos fósiles de una especie que vivió hace unos 237 millones de años y tenía solo 10 centímetros de alto , más pequeño que un teléfono móvil: el 'Kongonaphon key ', o 'pequeño asesino de insectos'.

La descripción y el análisis de este fósil y sus parientes, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', puede ayudar a explicar los orígenes del vuelo en los pterosaurios, la presencia de "pelusa" en la piel de los pterosaurios y los dinosaurios, y otras preguntas sobre estos carismáticos animales de orígenes poco conocidos. "Algunas de estas cosas habrían sido animales bastante lindos'', dijo el autor principal del estudio Christian Kammerer, paleontológo investigador en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. "Probablemente habría sido una gran mascota''.