La edad avanzada de la madre es un riesgo para las alteraciones cromosómicas de los fetos

El experto predice un aumento del riesgo de aparición de alteraciones cromosómicas en los fetos y, por lo tanto, para justificar el empleo de técnicas eficaces, seguras y no invasivas para tratar de detectarlos precozmente , es el "imparable envejecimiento" de la mujer embarazada en España.

Ante esta situación, considera que disponer de test genómicos no invasivos ofrece importantes ventajas. "El ADN fetal materno es una prueba esencial: como recurso alternativo para los casos en los que se documenta en las analíticas rutinarias del primer trimestre hallazgos patológicos, así como para mujeres que quieren quedarse más tranquilas y asegurar que su feto no tiene alteraciones cromosómicas a pesar de que el diagnóstico inicial no haya dado signos de patología", destaca el presidente de la SEGO.