La lectura de la mente, a veces referida en psicología como 'mentalizar', es una habilidad que permite captar señales sutiles de comportamiento que podrían indicar que alguien con quien estamos hablando está pensando algo que no está diciendo (por ejemplo, ser sarcástico o incluso mentir).

Según los investigadores, todas las personas tienen diferentes habilidades para leer la mente y algunas son inherentemente mejores que otras. El hecho de que no todas sean buenas en la lectura de mentes puede causar desafíos, en particular para las personas con autismo, donde puede conducir a desafíos sociales para construir o mantener relaciones.

Cuestionario

El cuestionario constaba de cuatro afirmaciones: me resulta fácil ponerme en el lugar de otra persona; a veces me resulta difícil ver las cosas desde el punto de vista de otras personas; a veces trato de entender mejor a mis amigos imaginando cómo se ven las cosas desde su perspectiva y, por lo general, puedo comprender el punto de vista de otra persona, incluso si difiere del mío. Las respuestas eran muy en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, ligeramente de acuerdo o muy de acuerdo.

"Sin duda, todos habremos tenido experiencias en las que hemos sentido que no nos hemos conectado con otras personas con las que estamos hablando, donde hemos percibido que no nos han entendido o donde las cosas que hemos dicho se han tomado de manera incorrecta. Gran parte de la forma en que nos comunicamos se basa en nuestra comprensión de lo que piensan los demás. Sin embargo, éste es un proceso sorprendentemente complejo que no todo el mundo puede hacer", apunta Punit Shah, autor principal del estudio y principal experto en procesamiento social cognitivo en el departamento de psicología de la Universidad de Bath.