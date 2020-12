Cara a cara con Fernando Simón: "el tiempo pondrá cada cosa en su sitio"

Simón no duda de que habrá un repunte de la enfermedad después de la Navidad, pero asegura que no se puede saber cómo de grande será.

El 23 de enero China cerró Wuhan y ahí saltaron las alarmas en Europa

El confinamiento parecía una locura pero había que hacerlo

"Necesitábamos que el descenso fuera mucho más rápido porque si no, ni las ucis ni los hospitales iban a aguantar. Hubo muchas que estuvieron sobrepasadas, aunque a nivel global podemos decir que estuvimos al límite, pero no llegamos", argumenta.

"La recomendación de actuación tiene que ser factible, y si no hay mascarillas, no puede ser 'ponte una mascarilla'. No puedes proponer cosas irrealizables", señala Simón. Por eso, hasta que no se desarrollaron dos normas UNE para la confección de mascarillas higiénicas, no se pudo promover su uso.