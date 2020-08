Firmas de lujo como Prada y Valentino están dejando de usar piel animal

Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, Armani o Ralph Lauren ya han dejado la piel de animales

Marcas como Nike y Puma todavía usan piel de canguro en algunos de sus modelos

Valentino también se ha sumado anunciando que en 2021 dejará atrás la lana de alpaca

Las últimas en anunciarlo son Prada, que dejará de fabricar prendas y zapatos usando piel de canguro, y Valentino, que abandona así el mercado de lana de alpaca. Ambas firmas de lujo se suben al carro de las que están dejando de usar productor animales para sus creaciones. Antes lo habían hecho Versace, Stella Mccartney, Victoria Beckham, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, Armani o Ralph Lauren. La lista se alarga por momentos. Estamos en una época de inflexión en el mundo de la alta costura.

Piel de canguro, un producto muy usado por las marcas

El Grupo italiano Prada no incluye solo a la firma del mismo nombre, también Miu Miu, Church's y Car Shoe. Por eso, cuando se comunicó la decisión al grupo ecologista Lega Antivivsezione Italiana (LAV) que lucha por los derechos de los animales, la noticia fue recibida como una enorme esperanza.

Se calcula que más de 2 millones de canguros mueren al año en Australia por este mercado de pieles en el que tomaba parte, en buena medida, el Grupo Prada. "Nuestra política libre de pieles, alcanzada tras un diálogo positivo con Fur Free Alliance, en particular con LAV y Humane Society of the United States, es una extensión de nuestro compromiso con la innovación y la responsabilidad social", decía el comunicado emitido el año pasado por Miuccia Prada, la diseñadora principal del grupo.

Otras marcas que han utilizado el cuero de canguro para sus fabricaciones son Nike y Puma, según los datos de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la organización de derechos animales con más miembros del mundo, 6,5 millones. Ambas marcas estarían en problemas, además, por haber burlado la prohibición de California de comercializar productos con piel de canguro en el estado.

Lo dice un estudio de mayo de 2020 realizado por la organización no gubernamental Animal Wellness Action, que ha elaborado una lista de 59 modelos de zapatillas de deporte que usan este material animal. Entre las marcas, además de Nike y Puma, figuran modelos de Lotto, Mizuno, New Balance,Pantofola d'oro, Umbro y Under Armour.

Marcas que han dejado atrás la lana de alpaca