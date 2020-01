La frecuencia de las relaciones sexuales influye en la menopausia

¿Por qué responde así el cuerpo?

Sin analizar en profundidad el motivo fisiológico de la relación entre menos sexo, menopausia temprana, los investigadores lo justifica así Megan Arnot: "Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que si una mujer no está teniendo relaciones sexuales y no hay posibilidad de embarazo, entonces el cuerpo" elige "no invertir en la ovulación, ya que sería inútil. Puede haber una compensación energética biológica entre invertir energía en la ovulación e invertir en otro lugar, como mantenerse activo cuidando a los nietos”