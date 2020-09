La Game Boy más ecológica del mundo: demuestran que se puede jugar con energía solar

Cómo funciona la Game Boy

El aparato resiste a fallas de la Nintendo Game Boy de 8 bits , y está equipada con un conjunto de paneles solares conectados al frente del chasis. Las pulsaciones de botones por parte del usuario son una segunda fuente de energía. Aunque por ahora no permite disfrutar de juegos de acción complejos, sí que es apto para otros sencillos de toda la vida como el Ajedrez, Solitario o el Tetris.

"Para garantizar una duración aceptable del juego entre fallas de energía, los investigadores tuvieron que diseñar el hardware y el software del sistema desde cero", especifica el comunicado. Lo que han logrado con esto es que la Game Boy pueda "almacenar el estado del sistema en una memoria no volátil, lo que minimiza la sobrecarga y permite una rápida restauración cuando vuelve la energía". Y otro punto muy a favor: al no tener batería esta no se agota nunca; puede jugarse indefinidamente. Lo cuentan en detalle en el siguiente vídeo: