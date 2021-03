El por qué de los gases o flatulencias: malos hábitos y alimentos que los provocan

La dieta, el consumo de medicamentos, la presencia de patologías digestivas, como la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, o la dispepsia funcional, pero también si se realiza actividad física o no, son factores que inciden en que se sufran o no más gases , según explica el doctor Antonio M. Moreno García, experto de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

Los alimentos que más gases provocan: bebidas carbonatas, chicle y alcohol

Moreno García apunta directamente a determinados hábitos como el consumo de "bebidas carbonatadas, chicle, alcohol, se fuma, se come muy rápido, o se toman ciertos alimentos pueden aparecer los gases intestinales o pedos, como vulgarmente los llamamos. "Otro punto importante es el sedentarismo. El ejercicio físico suave, adaptado a la condición física de cada persona, mejora la motilidad del intestino, contribuyendo a que el gas no cause síntomas", argumenta.