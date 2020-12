La vacuna de Pfizer: Su eficacia en un gráfico de la Agencia del medicamento de EEUU

Los documentos informativos de la FDA contienen una mirada mucho más profunda a los 170 casos de Covid-19 que Pfizer informó en noviembre. Vale la pena retroceder para echar un vistazo a los datos trazados en un gráfico, que se incluye en esta historia . La línea azul en el gráfico representa los casos de Covid-19 en el grupo de vacuna, la roja los casos de Covid-19 en el grupo que recibió un placebo . El grado en que la vacuna previene las infecciones, visto de esta manera, es inconfundible. Los revisores de la FDA también argumentan que los análisis sugirieron que la vacuna previene el Covid-19 después de la primera dosis , lo que significa que incluso si las personas omiten la segunda dosis , pueden obtener cierta protección contra la infección . Sin embargo, los científicos de la FDA advirtieron que los resultados "no pueden respaldar una conclusión sobre la eficacia de una sola dosis de la vacuna", porque no hay suficientes datos.

Un tema de discusión probablemente será en torno a qué tan bien la vacuna Pfizer previene el Covid-19 grave. En el estudio de Moderna, hubo 30 casos de enfermedad grave, ninguno en el brazo de la vacuna. En Pfizer's, había 10, con uno en el brazo de la vacuna. Pero tanto Pfizer como la FDA parecen argumentar en sus documentos informativos que quizás eso no debería contar en contra de esta vacuna.

"El receptor de la vacuna que tenía enfermedad grave de Covid-19 cumplía con la definición de caso grave porque la saturación de oxígeno en la visita por enfermedad de Covid-19 era del 93% en el aire ambiente", escribieron los revisores de la FDA. Ese número está por debajo de lo normal, pero apenas. "El sujeto no fue hospitalizado, no buscó más atención médica y no tenía factores de riesgo de enfermedad grave".