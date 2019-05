Un grupo de científicos españoles descubren treinta galaxias más grandes que la Vía Láctea

"Para ello, lo más fácil es utilizar datos en el infrarrojo medio, que es el rango donde el telescopio espacial Spitzer lanzado por la NASA, nos proporciona una visión única e impresionante del Universo más distante ", explica la investigadora, que se encuentra actualmente trabajando en el Isaac Newton Group of Telescopes (ING) en La Palma. La investigación se encuentra bajo la codirección de Pablo G. Pérez González, del Centro de Astrobiología, y Guillermo Barro, de la University of the Pacific.

Según explica Pérez González, hay procesos físicos que los científicos no entienden bien, como la interacción entre la formación estelar y los agujeros negros supermasivos, que se sabe que existen en el centro de todas las galaxias. "O quizás es que la materia que no vemos y que llamamos oscura, base del paradigma cosmológico actual, no tiene las características que pensamos que debe de tener ya que no hemos logrado detectar materia oscura en nuestros laboratorios para poder contrastar nuestras teorías sobre partículas", añade.