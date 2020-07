Al hielo marino estival del Ártico le quedan 30 años: por qué se derrite y qué efecto tendrá en la Tierra

Una pérdida de hielo diaria del tamaño de Islandia

¿Cómo afectará el deshielo en la Tierra?

Masas de aire y agua caliente desde los trópicos

Los investigadores también han querido llamar la atención sobre la atmósfera del Ártico, de la que han podido extraer datos para comprender mejor esta pérdida de hielo marino. Así, destacan no solamente que septiembre de 2018 fue el tercer mes más cálido desde que se tienen registros, sino que había una importante diferencia entre la temperatura sobre el océano Ártico (unos 3,5º C) y el Ártico continental (unos 2,8º C). Este contraste, según explica Kumar, “puede tener un papel vital en la cantidad de hielo marino existente”.