El Homo erectus se extinguió por causa de la pereza

Una excavación arqueológica de antiguas poblaciones humanas en la Península Arábiga durante la Edad de Piedra Temprana, descubrió quepara la fabricación de herramientas y la recolección de recursos.Estasegún el investigador principal, Ceri Shipton, de la Escuela de Cultura, Historia e Idioma de la Australian National University (ANU) . "Realmente no parecen haberse forzado a sí mismos", dijo el Dr. Shipton.explicó en un comunicado. Shipton dijo que esto era evidente en la forma en que la especie fabricaba sus herramientas de piedra y los recursos recolectados."Para hacer sus herramientas de piedra usarían cualquier piedra que pudieran encontrar tendida alrededor de su campamento, que en su mayoría eran de baja calidad comparada con lo que usaron los fabricantes de herramientas de piedra", dijo."En el sitio que miramos había un gran afloramiento rocoso de piedra de calidad a poca distancia de una pequeña colina. Pero, en lugar de subir la colina, simplemente usarían los trozos que habían caído y que yacían en la parte inferior. Cuando miramos el afloramiento rocoso no había signos de actividad, artefactos ni excavación de la piedra.Sabían que estaba allí, pero debido a que tenían suficientes recursos adecuados,Esto está en, incluidos los primeros Homo sapiens y neandertales, que escalaban montañas para encontrar piedra de buena calidad y transportarla a largas distancias.Shipton dijo que, ya que su ambiente se secó en un desierto,. "No solo fueron perezosos, sino que también fueron muy conservadores", dijo Shipton.