"Durante más de un siglo, la principal teoría de la evolución se ha basado en mutaciones aleatorias. Los resultados muestran que la mutación HbS no se genera al azar, sino que se origina preferentemente en el gen y en la población donde tiene una importancia adaptativa ", dijo Livnat. A diferencia de otros hallazgos sobre el origen de mutaciones, esta respuesta específica de mutación a una presión ambiental específica no puede explicarse mediante teorías tradicionales.

Para distinguir entre la mutación aleatoria y la explicación de la selección natural y la posibilidad de que la mutación no aleatoria sea importante, Livnat y su director de laboratorio, el Dr. Daniel Melamed, desarrollaron un nuevo método para detectar 'mutaciones de novo', mutaciones que surgen inesperadamente en la descendencia sin ser heredado de ninguno de los padres. Al batir un nuevo récord de precisión, su método permitió algo que antes no era posible: el recuento de mutaciones de novo para puntos particulares de interés en el genoma.

" Hay al menos dos posibles razones por las que no se había planteado antes esa pregunta", explica la profesora Livnat. "Primero, se había asumido que la mutación es aleatoria. Segundo, incluso si uno hubiera querido hacer esa pregunta, no habría sido posible con los métodos anteriores".

Contrariamente a las expectativas ampliamente aceptadas, los resultados respaldaron el patrón no aleatorio. La mutación HbS se originó de novo no solo mucho más rápido de lo esperado por una mutación aleatoria, sino también mucho más rápido en la población (en los africanos subsaharianos en comparación con los europeos) y en el gen donde tiene importancia adaptativa. Estos resultados dan un vuelco al ejemplo tradicional de mutación aleatoria y selección natural, convirtiéndolo en un ejemplo de una mutación no aleatoria pero no lamarckiana.