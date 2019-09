Javier Sancho, el hombre que quiere acabar con el Helicobacter pylori: "Vamos a perfeccionar las moléculas que acaben con él"

"La parte buena es que en la mayoría de los casos no desarrolla enfermedades ni causa problemas. No es algo contagioso a lo que temer, no es una epidemia, es un problema sanitario que afecta a muchísimas personas y que, en algunas ocasiones conduce a diversas enfermedades del aparato digestivo como úlceras o en los peores casos puede desencadenar un cáncer de estómago" apunta el investigador.