Jesús Calleja da la cara: "Entre Hawái y Japón una colonia de basura que vive perpetua, del tamaño de España"

"No hay que pensar que la basura está en la playa porque alguien dejó una colilla. No. La basura viene por el mar y además nos comemos basura que no es nuestra, que viene de otros países. Y nosotros mandamos basura a otros", ha relatado, para después agregar que hay "entre Hawái y Japón una colonia de basura que vive perpetua, del tamaño de España, flotando en círculos".