El monstruo del lago de Ness era una anguila gigante

"Los buzos aseguran que en el lago han visto anguilas tan gruesas como sus piernas, y al margen de que estén exagerando o no, que no lo sé, sí existe la posibilidad de que haya anguilas muy grandes en el lago", ha asegurado Gemmell. El tamaño que se le atribuye al monstruo del lago Ness es mucho mayor de un anguila promedio, como genetista a Gemmell, "no le parece imposible que algo pudiera crecer a un tamaño tan inusual".