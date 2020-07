Con los rayos el sol, no solo tu piel sufre: expertos alertan de lesiones oculares importantes

Da igual si vas a la playa, a tu pueblo, o la piscina de tu comunidad de vecinos: protege tus ojos. En verano es frecuente ver descuidos de los que podemos arrepentirnos en el futuro como son no usar protección solar para la piel o la más frecuente: llevar las gafas de sol que no son las más óptimas. Los expertos están alertando del riesgo de lesiones oculares importantes si no se toman precauciones.