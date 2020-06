La luna llena de ‘fresa’ podrá verse a partir del viernes

El truculento 2020 va a dejar cuatro eclipses lunares, aunque todos serán penumbrales, lo que significa que la cara de la luna parecerá de un color plateado más oscuro durante unas horas.



Si el clima acompaña, en la mayoría de los lugares de nuestro planeta podrán disfrutar de al menos uno de los eclipses lunares, uno de ellos fue el pasado enero, el próximo se podrá ver de 5 al 6 de junio, el siguiente será del 4 al 5 de julio y el último del 29 al 30 de noviembre.



La luna llena del viernes, también conocida como la luna de fresa, iluminará el cielo nocturno en la mayor parte del hemisferio occidental, pero ese no es el caso en todo el mundo.



En gran parte del hemisferio oriental, la luna llena del viernes (5 de junio) mostrará un eclipse lunar penumbral, lo que significa que la luna de fresa aparecerá oscura y plateada.



Para aquellos que no puedan disfrutar del espectáculo, solo tendrán que esperar un mes; el 4 de julio, donde se tendrá la oportunidad de ver un eclipse lunar penumbral diferente, según afirma Live Science.



La sombra de la Tierra tiene dos partes, creando tres posibilidades para un eclipse lunar. La atmósfera de la Tierra dobla la luz solar, por lo que el planeta no proyecta una sombra negra como el azabache. Entonces, si toda la luna pasa a través de la parte más interna de la sombra de la Tierra, vemos una cara lunar de color cobre. Esto se conoce como un eclipse lunar total, o una "luna de sangre"