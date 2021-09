Margarita del Val no descarta una nueva ola de covid en otoño, pero cree que no será tan virulenta

Margarita del Val, ha instado a aquellos que no se han vacunado que lo hagan ante el riesgo de contagiarse y sufrir la enfermedad de forma grave y de morir. Al mismo tiempo ha recordado a los que se han vacunado, que pueden infectarse y transmitir a otro. "Las personas que no se han vacunado, que siguen teniendo el mismo riesgo que antes porque no les estamos protegiendo los demás. La vacuna está haciendo efecto en nosotros, pero también podemos contagiar. No somos personas tan seguras para ellos. Ellos siguen teniendo el mismo riesgo. Entre esas personas que no se han vacunado, alrededor de un millón y pico en España, que son poquísimas, sin embargo, se estima que puede haber un par de miles de muertos. Entonces, que se den cuenta y se vacunen. Que no tengan recelo de las vacunas, que le tengan más miedo al virus, aunque sean relativamente jóvenes."