Las matemáticas saben por qué un perfume tiene éxito

En el estudio, publicado en la revista 'PLoS ONE' , los investigadores Vaiva Vasiliauskaite y Tim Evans analizaron hasta 1.000 notas en más de 10.000 perfumes distintos. Para ello, también tuvieron en cuenta las valoraciones de los consumidores y la popularidad de cada producto.

El análisis reveló que las principales marcas de moda producían muchos de los perfumes más exitosos, pero la popularidad de un perfume no parecía estar ligada a su precio ni a la fecha de su lanzamiento. También hallaron qué notas y acordes se utilizan más a menudo, cuáles son más populares y cuáles se encuentran en los perfumes más valorados.

Sin embargo, los investigadores observaron que las notas y los acordes más comúnmente usados no necesariamente se correlacionan con las calificaciones más altas de perfumes. Por ejemplo, el acorde de las notas de jazmín y menta contribuyó significativamente a una mayor calificación, pero no estaba suficientemente representado en los perfumes estudiados. En estos perfumes también aparecieron notas no tan usadas, como anís, orquídea, bambú y clavel.