Las aletas de los peces se forman por mecanismos genéticos similares a los dedos humanos, según el CSIC

En el estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS), el investigador del CABD en el CSIC Javier López Ríos, explica que el problema central de la biología evolutiva es entender como los peces "conquistaron" el medio terrestre hace más de 350 millones de años, y añade que los primeros tetrápodos, que quiere decir 'cuatro-pies', son los ancestros de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos actuales, donde se incluyen los seres humanos.