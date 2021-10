Los memes ayudaron a superar la pandemia de covid, según un estudio

"A medida que la pandemia se prolongaba, me resultaba cada vez más interesante ver cómo la gente utilizaba los medios sociales, y los memes en particular, como forma de pensar en la pandemia - -recuerda la autora principal, la doctora Jessica Gall Myrick, profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos)--. Descubrimos que ver tres memes puede ayudar a la gente a sobrellevar el estrés de vivir durante una pandemia mundial".

Los investigadores recopilaron cientos de memes populares de sitios web y los clasificaron en función de factores como si la imagen presentaba un ser humano o un animal, si el ser humano o el animal era joven o viejo (las criaturas jóvenes suelen considerarse más bonitas) y si el pie de foto se centraba en el COVID-19 o no. Un grupo de participantes revisó y calificó el humor y la ternura de cada meme, y los investigadores sólo seleccionaron para el estudio los memes que se consideraron igualmente divertidos y tiernos.

Aunque la mayoría de los memes se dejaron sin alterar desde su origen, los investigadores escribieron algunos pies de foto originales para crear pies de foto similares relacionados con COVID y no relacionados con COVID para cada meme.

Por ejemplo, un meme mostraba la imagen de un gato enfadado con un pie de foto relacionado con el COVID que decía: "Un nuevo estudio confirma: Los gatos no pueden propagar el COVID-19 pero lo harían si se les diera la opción". La versión del meme no relacionada con el COVID mostraba la misma imagen de un gato con la leyenda "Un nuevo estudio confirma: Los gatos no pueden sabotear tu coche, pero lo harían si se les diera la opción".