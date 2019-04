Más de nueve millones de españoles padece enfermedades relacionadas con la alimentación

Con esta etiqueta, el CODiNuCoVa ha instado a toda la población a visibilizar su experiencia y compartir su testimonio sobre qué papel juega la alimentación en su vida, ya que " estas personas no siempre reciben un abordaje nutricional correcto ".

"Por un lado, existe mucho desconocimiento sobre de qué manera la alimentación afecta en el tratamiento y evolución de estas enfermedades. Por otro, g ran parte de estos pacientes no reciben asistencia nutricional puesto que la mayoría de las Comunidades Autónomas no cuentan con dietistas-nutricionistas en sus circuitos de salud", aclara su presidenta, Paula Crespo.

En este sentido, lamentan que España es "el único país de la Unión Europea" que no integra de forma obligatoria a este profesional en el sistema sanitario público. "Esto no se entiende puesto que nuestra incorporación supone una mejora en la prevención y abordaje de enfermedades crónicas no transmitibles y, en este sentido, un gran ahorro en sanidad pública", asegura Crespo.