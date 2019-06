Las neuronas que regulan el estado de ánimo maduran durante la adolescencia

¿Por qué los adolescentes se comportan muchas veces de manera impulsiva, irracional o incluso temeraria? No es porque no hayan tenido el tiempo ni la experiencia necesaria para adquirir una visión responsable del mundo, sino porque sus cerebros aún no han madurado en un sentido físico. Y es que las neuronas responsables de regular el estado de ánimo, que se encuentran en la amígdala, maduran durante la adolescencia, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).