El 'no tiempo', la clave para lograr el éxito que practicaban Steve Jobs y Albert Einstein

Organizar bien la rutina de nuestro día a día es esencial para lograr el éxito, pero también es necesario reservar una parte de nuestra cotidianidad para el 'no tiempo' , un concepto que aplicaron Steve Jobs o Albert Einstein y que, básicamente, consiste en un tiempo tranquilo en solitario cuando uno está aislado del ruido y de las demandas del mundo , "una oscuridad total que no pertenece a nadie excepto a mí", según el autor Steven Kotler.

"Las preocupaciones urgentes del día aún no han llegado, por lo que hay tiempo para ese lujo supremo: la paciencia", detalla el escritor del libro 'The Art of the Impossible', cuyo 'no tiempo' empieza a las cuatro de la madrugada, cuando comienza su sesión de escritura matutina, y termina a las 07:30, cuando el resto del mundo se despierta.