El núcleo de la Tierra se parece mucho a una vinagreta

El campo magnético de la Tierra , producido cerca del centro del planeta, ha actuado durante mucho tiempo como un amortiguador de la radiación dañina de los vientos solares que emanan del Sol. Sin esa protección, la vida en la Tierra no habría tenido la oportunidad de florecer, pero nuestro conocimiento del campo magnético de la Tierra y su evolución es incompleto.

En un nuevo estudio publicado este lunes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', el profesor asociado de Yale Kanani K.M. Lee y su equipo encontraron que las aleaciones de hierro fundido que contienen silicio y oxígeno forman dos líquidos distintos en condiciones similares a las del núcleo de la Tierra. Es un proceso llamado inmiscibilidad.