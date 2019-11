Cómo tu mente te engaña: por qué triunfan las fake news, las teorías conspiranoicas o los recuerdos no vividos

Ni eres tan guapo como te ves, ni tu hijo es el más inteligente como crees, ni el romance con aquella chica que no acabó bien fue tan estupendo como recuerdas. Tu mente te engaña y lo hace porque es uno de los mecanismos más antiguos que tenemos para sobrevivir. Los sesgos cognitivos distorsionan nuestra realidad desde que vivíamos en las cavernas y también la de nosotros, los homo sapiens de los móviles, como un lastre de la evolución que nos lleva a cometer errores. Por eso aunque nos sorprende el auge de las fake news, de las teorías conspiranoicas, o simplemente las absurdas (antivacunas o terraplanistas) avanzan.

Helena Matute , psicóloga y autora del libro ' Nuestra mente nos engaña, sesgos y errores cognitivos que todos cometemos ' (Edit Shackleton Books) nos enfrenta a esa parte de nuestra herencia genética, que influyen no solo en cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias, sino también en nuestra toma de decisiones.

Los sesgos cognitivos fueron una ventaja evolutiva para presagiar el peligro y sobrevivir ante todo, pero Matute, directora del laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto ya no cree que "estas formas de razonar y de entender el mundo que fueron adaptativas para nuestros antepasados al mismo tiempo se convierten en trampas mortales cuando no nos percatamos de que son modos de reacción ancestrales que no podemos aplicar sin filtros en el siglo XXI."