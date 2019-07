Nuevos estudios avanzan en las causas del vitíligo, la aparición de manchas sin coloración en la piel

Tanto los factorescomo losjuegan un papel importante en la aparición del vitíligo , una enfermedad autoinmune que provoca la pérdida de color en las manchas de la piel, según concluyen dos nuevos estudios de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado (Estados Unidos). Los hallazgos, publicados en la revista 'American Journal of Human Genetics', también muestran que todavía hay muchos otros factores, aún no identificados, que contribuyen al inicio del vitíligo.

En otro de sus trabajos, Spritz y sus coautores apuntan que la edad promedio de aparición del vitíligo en pacientes ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Pasó de ser principalmente una enfermedad de inicio pediátrico a ser una enfermedad de inicio adulto durante el periodo 1970-2004. "Esto es asombroso. Nuestros genes no han cambiado durante ese período de tiempo; los genes alterados o incluso los efectos de los genes no parecen ser la causa. Esto debe reflejar algún cambio ambiental beneficioso que de alguna manera retrase o reduzca el desencadenamiento del vitíligo en personas que son genéticamente susceptibles. ¿Por qué? No lo sabemos", concluyen.