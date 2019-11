Si a los osos les funciona: ¿Podríamos nosotros hibernar también?

La pregunta es: ¿Cómo pueden los osos ralentizarse durante meses sin sufrir apenas daños? Cuando un oso hiberna, su tasa metabólica no cambia apenas, los tejidos grasos cambia durante esta, pero el tejido muscular no. No defecan ni orinan. La cantidad de nitrógeno en su sangre aumenta bruscamente, sin dañar los riñones o el hígado. El animal se vuelve resistente a la insulina pero no sufre fluctuaciones en sus niveles de azúcar en la sangre.