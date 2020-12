Los otorrinos alertan de un aumento de problemas vocales por el sobreesfuerzo de hablar con mascarilla

El jefe del servicio de otorrinolaringología de Vithas Xanit, Robin Reyes" ha explicado que "el uso de la mascarilla hace que forcemos la voz y nos cueste más trabajo entendernos, ya que no podemos apreciar la mímica facial y la lectura labial. Además, no articulamos igual las palabras y nos trabamos tratando de hablar manteniendo la mascarilla en la posición correcta o porque a modo de barrera algo de sonido se atenúa".

El médico explica que el sobreesfuerzo provoca un aumento de la fatiga vocal y la aparición de síntomas propios de una faringitis crónica, aunque son pacientes sin ninguna patología. "Doctor estoy más afónico últimamente, se me seca la garganta y me cuesta trabajo al hablar, me canso y noto una presión en la garganta, etc", son algunas de las cuestiones que refieren los pacientes en consulta. Se trata de síntomas típicos de una faringitis crónica que en tiempos de pandemia están aumentando.