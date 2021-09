La mayoría de los pacientes con infecciones leves por covid producen anticuerpos que les protegen

Durante el período de observación, ninguno de los sujetos que produjeron anticuerpos se volvió a infectar, en comparación con 15 pacientes con anticuerpos negativos. El equipo de Schuler también encontró que la capacidad de los anticuerpos para neutralizar covid1 9 no difirió significativamente de la primera visita, que ocurrió tres meses después de la infección, a la segunda visita a los seis meses.

Un estudio realizado en Kentucky que encontró que las personas no vacunadas que ya tenían covid19 tenían 2,34 veces más probabilidades que las personas completamente vacunadas de volver a infectarse, lo que sugiere que "la vacunación brinda protección adicional contra la reinfección".

"Estos resultados son alentadores para aquellos que ya han pasado por el desafío de la infección por covid19. Sin embargo, no recomiendo citar este estudio como una razón para no vacunarse para aquellos que nunca se infectaron previamente. La vacunación disminuye la infecciosidad, el riesgo de hospitalización y muertes por covid19, sin tener la infección real. Lograr la inmunidad natural aplazando la vacunación en favor de la infección no vale la pena pasar por la incomodidad, el riesgo para uno mismo y el riesgo para los demás", concluye.