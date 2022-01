Pagar para publicar

El problema es que son muy caras y son lentas en publicar estudios, incluso pueden tardar hasta un año. Es decir científicos con pocos recursos no tienen dinero para consultarlas y publicar en ellas es muy difícil. La lectura de un artículo puede costar unos 40 euros y se deben consultar cientos para seguir con una investigación. Eso limitaba el avance de la ciencia.

Por eso surgió hace unos 15 años el movimiento de acceso abierto. Es decir revistas gratuitas. Pero lo que estas han hecho ha sido dar la vuelta al modelo de negocio. Ahora paga no el que lee sino el que publica. ¿Por qué acceden los científicos a hacerlo? Porque su sistema de promoción está basado mayormente en publicar, publicar y publicar. Por ejemplo, un científico podría ser un gran profesor universitario pero si no tiene publicaciones no conseguiría certificación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).