Paneles solares transparentes, las ventanas del futuro: confirman que son altamente eficientes

Un grupo de científicos ha estado testando unos paneles solares transparentes para comprobar su eficiencia. Sus resultados han confirmado que esta innovación podría ser la solución perfecta para abastecer a edificios en un futuro. Al no ser opacas, podrían actuar como ventanas que dejan ver lo de fuera y atrapan el sol para producir energía sin contaminar.

Perfectas para edificios

"Las ventanas, que se encuentran en la fachada de cada edificio, son un lugar ideal para las células solares orgánicas porque ofrecen algo que el silicio no puede, que es una combinación de muy alta eficiencia y muy alta transparencia visible", dijo en un comunicado Stephen Forrest, profesor de Ingeniería, quien dirigió la investigación.

La transparencia de algunas ventanas existentes es similar a la transparencia de las células solares que informa el grupo de Forrest en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.