Un parásito presente en la carne poco cocinada podría estar relacionado con un extraño cáncer cerebral

Los pacientes infectados con 'Toxoplasma gondii' , conocido también como ' T. gondii ', pueden tener un mayor riesgo de desarrollar tumores altamente mortales , según un estudio dirigido por científicos de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute y publicado este lunes en la revista International Journal of Cancer .

No significa que 'T. gondii' cause un glioma en todas las situaciones

Sin embargo, Hodge subrayó que "esto no significa que 'T. gondii' definitivamente cause un glioma en todas las situaciones. Algunas personas con glioma no tienen anticuerpos contra 'T. gondii' y viceversa", agregó.