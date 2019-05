El Pentágono reconoce por primera vez en su historia que estudia la existencia de ovnis

La confesión ha sorprendido a todos.., cuya página web ‘ The Black Vault ‘archiva documentos gubernamentales desclasificados sobre informes de OVNI, avistamientos de "t" y otros temas, también se refirió al uso del término "fenómenos aéreos no identificados" por el Pentágono calificándolo como una sentencia sin precedentes. La pregunta ahora es ¿realmente existen los OVNIs? ¿Saben algo los gobiernos que no nos han confesado nunca?