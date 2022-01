La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que más del 50 % de la población europea iba a contagiarse con Ómicron . La otra mitad no. Es una evidencia que los virólogos intentan explicar de por qué unas personas se contagian , incluso más de una vez y otra no se infectan, pese a estar en contacto con personas positivas.

Los investigadores británicos de la Universidad de Bristol comprobaron que el mayor riesgo de exposición tiene lugar "cuando estás cerca de alguien" , aunque no minimiza que puedan haber contagios en espacios mal ventilados . Es decir, que en un bar es mucho más probable contagiar a tus compañeros de mesa que al resto de clientes, aunque el riesgo no es cero.

El responsable del estudio, Jonathan Reid subrayó la necesidad del uso de mascarillas y la realización de reuniones breves en caso de que los participantes no puedan una distancia física adecuada, mínima de 1,5 metros. "Cuando te alejas, no solo se diluye el aerosol , sino que también hay menos virus infeccioso porque el virus ha perdido efectividad (como resultado del tiempo)", explica. La investigación, eso sí, se ha hecho con alfa y dos variantes locales de Reino Unido en aerosoles, y ahora comenzarán a experimentar con ómicron.

Los 14 españoles que participan en el estudio han sido escogidos teniendo en cuenta que no tuvieran anticuerpos y no estuvieran vacunados. La Ciencia sigue buscando la respuesta a por qué unos se contagian con covid y otros no.