Una "corazonada o intuición" que Kaysing mantuvo hasta su fallecimiento el 21 de abril de 2005 y que aseguraba no poder llevarse a cabo dado su conocimiento sobre el programa espacial de los Estados Unidos. En concreto, publicó un documento en 1976 titulado "Nunca fuimos a la luna: Treinta mil millones de dólares de Estados Unidos", que buscaba la conexión entre teorías que no daban resultado óptimo para ejecutarse.

"La realidad es que Internet ha hecho posible que la gente diga lo que más les guste a un número más amplio de personas que nunca", añadió Roger Launius, un ex historiador jefe de la Nasa. “Y la verdad es que a los estadounidenses les encantan las teorías de conspiración. Cada vez que pasa algo grande, alguien tiene una contra explicación. Oliver Morton, el autor de The Moon: A History for the Future, cree que la persistencia del engaño de la luna "tampoco es sorprendente".