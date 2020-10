El plasma de hiperinmunes, oro contra el covid

Cuando un médico te dice que tu sangre puede salvar vidas , el terror que tienes a los pinchazos desaparece de forma instantánea, y más cuando esas vidas que se pueden salvar son las de muchas personas que o conoces o has conocido, algunas que has visto por la calle hace un mes y ahora te enteras de que el coronavirus se las ha llevado.

Uno de los avances más importantes a la hora de luchar contra la covid es la donación de plasma, y el plasma hiperinmune , como es mi caso, puede salvar vidas (dos por cada donación) , así que merecía la pena intentarlo, sobre todo porque uno de los médicos con los que he hablado en estos días sobre el tema me ha dicho que “la vacuna, de momento, es una entelequia, y el plasma se está mostrando eficaz en muchos casos”.

Hay que dar muchos pasos

En mi caso, cuando el médico me dijo el 9 de septiembre que recuperase mi vida tras dos semanas recluido por un positivo, me negué, porque quería una PCR que lo dijese, que finalmente me tuve que pagar, y 120 euros después mi médica de familia me gestionó una prueba de sangre, para determinar el por qué mi recurrente positivo, descubriendo que tenía el ansiado anticuerpo que puede ayudar a salvar vidas.