El New Shepard se elevará unos 100 kilómetros hasta superar la Línea de Káramán, punto límite de la atmósfera y donde comienza el espacio exterior. No obstante, allí si se puede experimentar la sensación de ingravidez.

Cómo será el viaje al espacio

El turista del tercer asiento será entrenado durante dos días y sebe comprometerse a no desvelar información privada sobre el mismo. El dinero que ha pagado por ir en el New Shepard se destinará a la fundación Club for the Future de Blue Origin, "cuya misión es inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras en STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas] y ayudar a inventar el futuro de la vida en el espacio", según afirma la empresa.