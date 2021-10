Siete tipos de heces y lo que dicen sobre tu salud

El segundo tipo de deposiciones , según la escala de Bristol, adopta una forma alargada y llena de bultos . Aunque no es tan grave como el primer caso, suele ser indicativo de que la persona bebe poca agua o, al igual que en el caso anterior, no consume mucha fibra y, como consecuencia, sufre estreñimiento .

El tercer tipo de heces, en forma de morcilla y con grietas en la superficie, es normal. No obstante, estas grietas son indicativo de que el individuo no bebe tanta agua como debería o su dieta no contiene tanta fibra como debería por lo que la caca permanece más tiempo en el intestino. Aunque en este caso la defecación cuesta algo de trabajo, suele ser regular.